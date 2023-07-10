Бой Порье – Гейджи на UFC 291, подробности, где смотреть, во сколько начало
В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291 в главном событии пройдет бой за пояс BMF между Дастином Порье и Джастином Гейджи.
Это их второй бой друг против друга. В 2018 году Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде.
Ориентировочное начало боя – 07:00 по московскому времени. Турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.
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