Бой Порье – Гейджи на UFC 291, подробности, где смотреть, во сколько начало

В ночь на 30 июля в Солт-Лейк-Сити на турнире UFC 291 в главном событии пройдет бой за пояс BMF между и .

Это их второй бой друг против друга. В 2018 году Порье победил техническим нокаутом в четвертом раунде.

Ориентировочное начало боя – 07:00 по московскому времени. Турнир можно посмотреть на платформе UFC Fight Pass.

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