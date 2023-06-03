Джастин Гейджи: «Порье – пес. То, что он сделал с Макгрегором, было очень впечатляюще. Мне всегда нравится смотреть, как Конора ломают»

Джастин Гейджи заявил, что он и Дастин Порье – лучшие бойцы в мире.

«Порье – пес. То, что он сделал с Макгрегором в тех двух боях, было очень впечатляюще. Мне всегда нравится смотреть, как Конора ломают. Так что да, этот парень – пес.

Я знаю, что мне придется выступить идеально. Нет нужды в трештоке, мы – два лучших и самых жестоких бойца. Мы любим то, что делаем, обожаем драться и рады тому пути, который должны пройти», – заявил бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи.

Напомним, что Дастин Порье провел в 2021 году два боя с Конором Макгрегором, победив досрочно в обоих поединках.

Джастин Гейджи подерется с Дастином Порье в рамках турнира UFC 291, который пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в ночь на 30 июля.

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Хабиб: «Посмотрите, как я выступил с Конором, Порье и Гейджи. Они все – убийцы. Эти парни были на пике, когда я дрался с ними»