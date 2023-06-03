Джастин Гейджи: «Порье – пес. То, что он сделал с Макгрегором, было очень впечатляюще. Мне всегда нравится смотреть, как Конора ломают»

Теги UFC MMA Дастин Порье Конор Макгрегор Джастин Гейджи Бокс/MMA/UFC

Джастин Гейджи заявил, что он и Дастин Порье – лучшие бойцы в мире.

«Порье – пес. То, что он сделал с Макгрегором в тех двух боях, было очень впечатляюще. Мне всегда нравится смотреть, как Конора ломают. Так что да, этот парень – пес.

Я знаю, что мне придется выступить идеально. Нет нужды в трештоке, мы – два лучших и самых жестоких бойца. Мы любим то, что делаем, обожаем драться и рады тому пути, который должны пройти», – заявил бывший временный чемпион UFC в легком весе Джастин Гейджи.

Напомним, что Дастин Порье провел в 2021 году два боя с Конором Макгрегором, победив досрочно в обоих поединках.

Джастин Гейджи подерется с Дастином Порье в рамках турнира UFC 291, который пройдет в Солт-Лейк-Сити (штат Юта) в ночь на 30 июля.

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Хабиб: «Посмотрите, как я выступил с Конором, Порье и Гейджи. Они все – убийцы. Эти парни были на пике, когда я дрался с ними»

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6 комментариев

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Олег Усов
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всегда нравилось, когда гетжи люлей получал. он пёс
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mario-romario
Ответ Борис _____
Я бы, честно говоря, на месте русскоязычных редакторов в таких случаях не переводил слово "dog" как "пёс", это примерно то же самое, что в трештоке переводить "pussy" как "киска". Пишите "зверь" хотя бы.
Собака это собака, а зверь это зверь.
Зачем врать?
+2
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London.is.blue
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Борис _____
Я бы, честно говоря, на месте русскоязычных редакторов в таких случаях не переводил слово "dog" как "пёс", это примерно то же самое, что в трештоке переводить "pussy" как "киска". Пишите "зверь" хотя бы.
+1
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mootoo
Зависть не даёт покоя
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