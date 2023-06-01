Гейджи – о поясе BMF: «Глупость, но выглядит круто»

Джастин Гейджи раскритиковал пояс BMF.

«Когда Хорхе Масвидаль и дрались за титул BMF, я подумал: «Какая же это глупость». Честно говоря, я до сих пор так считаю.

Но как и пояс временного чемпиона, титул BMF – это настоящий титул. И в UFC будут относиться ко мне так же, как и к любому другому чемпиону.

Это точно повлияет на гонорар. Я благодарен за возможность. Этот пояс уникален, а еще он круто выглядит», – сказал легковес UFC Джастин Гейджи.

Поединок между Гейджи и возглавит турнир UFC 291 в Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Победитель боя получит пояс BMF («Самого опасного ублюдка»).

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