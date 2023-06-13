Махачев – о поясе BMF: «Это для бомжар. Я бы отказался от этого дерьма»

Теги UFC MMA Дастин Порье Джастин Гейджи Ислам Махачев контент Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев исключил свое участие в бою за пояс «Самого опасного ублюдка».

«Этот пояс для бомжар. Кто первым дрался за него? Диас и Масвидаль – бойцы, которые никогда не имели шансов стать чемпионами. Им дают какой-то пояс, а они и рады, хоть это и BMF.

Гейджи и Порье – они постоянно дерутся за настоящие пояса, но все время проигрывают. Теперь Дана, добрая душа, даст им другой... Честно говоря, если кто-нибудь мне предложит завтра этот пояс… я откажусь от этого дерьма», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что Дастин Порье и Джастин Гейджи подерутся за пояс BMF на UFC 291. Бой состоится 29 июля в Солт‑Лейк‑Сити (США).

Джастин Гейджи: «Порье – пес. То, что он сделал с Макгрегором, было очень впечатляюще. Мне всегда нравится смотреть, как Конора ломают»

Конор Макгрегор: «Титул BMF – титул самых опасных придурков в сауне. Бомжары. В вас нет ничего опасного»

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19 комментариев

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Andrey Petrov
Что случилось с Махачевым? В последнее время ведёт себя высокомерно и грубо, сплошные оскорбления льются из его уст!
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Мага осторожный
как только джигит что-то добивается, скромность как рукой снимает, становится заносчивым и хамоватым
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DrDro
Я думал бомжарами всех называть это фишка Фьюри.
А тут и Махачев туда же.
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Николай Васильков
Не помню, чтобы Хабиб себе позволял так выражаться (в сторону Конора не в счёт).
Эх Исламка, падение будет громким)
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SGambler
Да уж, не выдержал чувак, быстро стал очень высокомерным, есть много бойцов гораздо больших достижений, но такого высокомерия ни от кого не помню. Отталкивает людей, после заявлений что он выше Джонса на шердоге второй день плюются.
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Los Galácticos
Ну то есть как раз для Махачева.
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Siriusblack
Скорее всего Абдельазиз дорвался до аккаунта Ислама
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Максим Медов
Явно писал его менеджер, типичный американский стиль, постоянно упомнить де..мо. Еще забавно, что это слово запрещают писать на этом сайте, за него удаляют сообщение, а новости с этим словом свободно публикуют.
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London.is.blue
Махачев думает, что он суперзвезда лол))
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Ryan T.
Ответ Михаил Маевских
не будет!
Канан Джарус перелогинься.
Слишком однотипно, выдаёт.
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Сергей
Скромнее надо быть, скромнее
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j30
когда такое говорит условный конор для людей это выглядит круто и нормально, когда махачев это грубо и быдловато
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Руслан Султанов
Похоже на то что лысый ведёт его аккаунт ю, если нет то тогда поменяется мнение о нем!
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Andrey Ivanov
А махачев то давно стал мультимиллионером?)Порье и гейджи норм гонорары получают.Наверно дельфин пост выложил за махачева,чтобы хоть как то медийку поднять.
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Predator№7
Такие высказывания не красят Ислама
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jwbmwbqvih
Ответ Andrey Petrov
Что случилось с Махачевым? В последнее время ведёт себя высокомерно и грубо, сплошные оскорбления льются из его уст!
Хочется верить,что медийку таким способом поднимает
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