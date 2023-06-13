Махачев – о поясе BMF: «Это для бомжар. Я бы отказался от этого дерьма»

Ислам Махачев исключил свое участие в бою за пояс «Самого опасного ублюдка».

«Этот пояс для бомжар. Кто первым дрался за него? Диас и Масвидаль – бойцы, которые никогда не имели шансов стать чемпионами. Им дают какой-то пояс, а они и рады, хоть это и BMF.

Гейджи и Порье – они постоянно дерутся за настоящие пояса, но все время проигрывают. Теперь Дана, добрая душа, даст им другой... Честно говоря, если кто-нибудь мне предложит завтра этот пояс… я откажусь от этого дерьма», – заявил чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев.

Напомним, что Дастин Порье и Джастин Гейджи подерутся за пояс BMF на UFC 291. Бой состоится 29 июля в Солт‑Лейк‑Сити (США).

Джастин Гейджи: «Порье – пес. То, что он сделал с Макгрегором, было очень впечатляюще. Мне всегда нравится смотреть, как Конора ломают»

Конор Макгрегор: «Титул BMF – титул самых опасных придурков в сауне. Бомжары. В вас нет ничего опасного»