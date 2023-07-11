Обновленный рейтинг P4P: Волкановски и Джонс – лучшие бойцы вне категорий, Морено потерял шесть позиций

UFC обновил рейтинг P4P.

Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски поднялся на первую строчку рейтинга P4P. Теперь австралиец делит звание лучшего бойца промоушена вне весовой категории вместе с Джоном Джонсом.

Чешский полутяж Иржи Прохазка поднялся на десятую позицию, сместив с нее бразильца Алекса Перейру.

Экс-чемпион наилегчайшего веса Брэндон Морено потерял сразу шесть позиций, опустившись на 15-е место.

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