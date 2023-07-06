Фьюри – о Нганну: «У этого боя есть потенциал. На Ближнем Востоке хотят организовать поединок этим летом»
Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о поединке с Фрэнсисом Нганну.
«Было уже много разговоров о том, как мы с Нганну будем драться друг против друга. Он хочет устроить боксерский поединок со мной. Нганну даже посетил один из моих последних боев, выйдя на ринг и поговорив со мной.
У этого боя есть потенциал. Поступило уже много предложений с Ближнего Востока провести этот поединок этим летом», – заявил чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри.
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