Фьюри – о Нганну: «У этого боя есть потенциал. На Ближнем Востоке хотят организовать поединок этим летом»

Теги Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о поединке с Фрэнсисом Нганну.

«Было уже много разговоров о том, как мы с Нганну будем драться друг против друга. Он хочет устроить боксерский поединок со мной. Нганну даже посетил один из моих последних боев, выйдя на ринг и поговорив со мной.

У этого боя есть потенциал. Поступило уже много предложений с Ближнего Востока провести этот поединок этим летом», – заявил чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Хирн заявил, что Фьюри и Нганну могут устроить показательный бой: «Разочаровывает, но что есть»

Уоррен – о возможных боях Фьюри со звездами ММА: «Тайсон готов, почему бы это не сделать сейчас?»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий