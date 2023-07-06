Фьюри – о Нганну: «У этого боя есть потенциал. На Ближнем Востоке хотят организовать поединок этим летом»

Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о поединке с Фрэнсисом Нганну.

«Было уже много разговоров о том, как мы с Нганну будем драться друг против друга. Он хочет устроить боксерский поединок со мной. Нганну даже посетил один из моих последних боев, выйдя на ринг и поговорив со мной.

У этого боя есть потенциал. Поступило уже много предложений с Ближнего Востока провести этот поединок этим летом», – заявил чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри.

Хирн заявил, что Фьюри и Нганну могут устроить показательный бой: «Разочаровывает, но что есть»

Уоррен – о возможных боях Фьюри со звездами ММА: «Тайсон готов, почему бы это не сделать сейчас?»