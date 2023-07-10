Миочич – о бое с Джонсом: «У нас два отличных стиля, чтобы был большой фейерверк»

Стипе Миочич оценил предстоящий бой против Джона Джонса.

«Я думал, что это произойдет в июле, но не вышло. 11 ноября. Я жду этот день. Это бой, которого я хочу. Это бой, которого хочет он. Нет ничего лучше.

Думаю, что это борьба двух стилей, они определяют поединки. У нас два отличных стиля, чтобы выбивать искры, большой фейерверк.

Я выйду на первое место и покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе», – сказал экс-чемпион в тяжелом весе UFC Стипе Миочич.

Бой между Миочичем и за пояс чемпиона в тяжелом весе пройдет 11 ноября на UFC 295.

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