Миочич – о бое с Джонсом: «У нас два отличных стиля, чтобы был большой фейерверк»
Стипе Миочич оценил предстоящий бой против Джона Джонса.
«Я думал, что это произойдет в июле, но не вышло. 11 ноября. Я жду этот день. Это бой, которого я хочу. Это бой, которого хочет он. Нет ничего лучше.
Думаю, что это борьба двух стилей, они определяют поединки. У нас два отличных стиля, чтобы выбивать искры, большой фейерверк.
Я выйду на первое место и покажу людям, что достоин быть чемпионом в тяжелом весе», – сказал экс-чемпион в тяжелом весе UFC Стипе Миочич.
Бой между Миочичем и Джоном Джонсом за пояс чемпиона в тяжелом весе пройдет 11 ноября на UFC 295.
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