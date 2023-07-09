Ирина Алексеева: «Очень хотелось бы увидеть реванш Махачева с Волкановски»

Боец UFC Ирина Алексеева высказалась о потенциальном реванше между Исламом Махачевым и Александром Волкановски.

«Очень хотелось бы увидеть реванш Махачева с Волкановски – больше, чем второй бой Ислама с Оливейрой. Ну, Чарльза Ислам просто уничтожил, а Волкановски дал бой, он дошел до решения, и все было на грани. Просто против Оливейры Махачев доминировал. Хотела бы посмотреть, как Ислам в следующий раз разберется с Волкановски», – сказала уроженка Казахстана Алексеева.

Волкановски нокаутировал Родригеса в главном бою UFC 290, защитив титул чемпиона полулегкого веса.

В феврале 2023 года Махачев и Волкановски провели бой в рамках турнира UFC 284. Поединок закончился победой россиянина решением судей.

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