Менеджер Емельяненко: «У Александра небольшие проблемы с плечом. Если все будет хорошо, то планируем его бой на осень»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Менеджер Александра Емельяненко рассказал о его травме плеча.

«У Александра Емельяненко есть небольшие проблемы с плечом. Ждем полного восстановления, после чего приступим к полноценным спаррингам. Если все будет хорошо, то планируем его бой на осень», – сказал менеджер Никита Бурчак.

В мае-2023 Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ».

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4 комментария

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Костя Кот
с плечом небольгие проблемы и все. в остальном нормально, никаких проблем
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Лев Чернецов
Небольшие проблемы с плечом и большие проблемы с алкоголем.
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sergunok
Так за шиворот рюмки закидывать плечо заболит!
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