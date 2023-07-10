Менеджер Емельяненко: «У Александра небольшие проблемы с плечом. Если все будет хорошо, то планируем его бой на осень»
Менеджер Александра Емельяненко рассказал о его травме плеча.
«У Александра Емельяненко есть небольшие проблемы с плечом. Ждем полного восстановления, после чего приступим к полноценным спаррингам. Если все будет хорошо, то планируем его бой на осень», – сказал менеджер Никита Бурчак.
В мае-2023 Емельяненко победил блогера Евгения Ершова на турнире «Бойцовский клуб Рен ТВ».
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