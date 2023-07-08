Владимир Хрюнов: «Поединок Александра Емельяненко пройдет в октябре-ноябре»

Александр Емельяненко может вернуться на ринг осенью 2023 года.

«Александр активно участвует в тренировках, тренирует ребят. Поединок Александра запланирован на конец октября – начало ноября. Думаю, что к этому времени он восстановится», – сказал промоутер .

Последний раз Емельяненко дрался в мае 2023 года, победив блогера Евгения Ершова в поединке по правилам ММА.

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