Владимир Хрюнов: «Поединок Александра Емельяненко пройдет в октябре-ноябре»

Теги Владимир Хрюнов Александр Емельяненко Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко может вернуться на ринг осенью 2023 года.

«Александр активно участвует в тренировках, тренирует ребят. Поединок Александра запланирован на конец октября – начало ноября. Думаю, что к этому времени он восстановится», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

Последний раз Емельяненко дрался в мае 2023 года, победив блогера Евгения Ершова в поединке по правилам ММА.

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