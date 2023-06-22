Михаил Кокляев: «Ведутся разговоры о реванше с Емельяненко. В два раза повысили ценник»

Теги Александр Емельяненко MMA Михаил Кокляев Бокс/MMA/UFC

Михаил Кокляев может провести реванш c Александром Емельяненко.

– Мне должно понравиться предложение. А точнее, должна понравиться не цифра, а история и сценарий. А мой сценарий прост – загодя начинаем готовиться, все камеры должны быть на меня и на Сашу, идут обсуждения, что было сделано после боя. Так скажем, помериться причинными местами.

– То есть ведутся разговоры о реванше с Александром Емельяненко?

– Разговоры ведутся, но интересно, когда играешь ты, а не играют тебя. Сейчас и Владимир Хрюнов, и другие организаторы пытаются играть меня. Да, в два раза повысили ценник, но повторюсь, дело не в цене, а в смысле нашего занятия. Бокс ради ставок и хайпа – это не для меня. Мы должны говорить о каких‑то серьезных вещах, – сказал тяжелоатлет Михаил Кокляев.

Первый бой между Емельяненко и Кокляевым прошел в ноябре-2019. Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.

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4 комментария

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avcgloronalduMU
кокляеву надо просто заработать, а в спонсоры взять антиалко медикаменты и санатории )
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Мага осторожный
Надо быть совсем беспринципным и без совести, чтобы выйти сейчас против АЕ, который практически инвалид
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Рус Киссенжер
хрюнов законченный подлец. он убьёт АЕ. кокляев не станет драться.
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