Гаджиев – про Емельяненко: «Реабилитация поможет Александру. Если он полгода поработает в зале, то потревожит многих»

Теги Александр Емельяненко MMA Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев считает, что курс реабилитации поможет Александру Емельяненко.

– Приятные и хорошие новости. Я верю, что реабилитация поможет Александру – это здорово.

– Увидим ли мы через три месяца прежнего Емельяненко?

– Такого, конечно, не произойдет. Но если он полгода будет системно работать в зале, то мы точно увидим хорошего Александра Емельяненко, который потревожит многих тяжеловесов, – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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3 комментария

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Великий Алонсо
Никого он уже не потревожит, про возраст забывать не надо, ему не 30 и даже не 35. Сане почти 42, это пенсионер даже для тяжа, а тут ещё и восстанавливаться надо, никаких шансов даже на возвращение 50% своей былой формы
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