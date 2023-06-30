Гаджиев – про Емельяненко: «Реабилитация поможет Александру. Если он полгода поработает в зале, то потревожит многих»
Камил Гаджиев считает, что курс реабилитации поможет Александру Емельяненко.
– Приятные и хорошие новости. Я верю, что реабилитация поможет Александру – это здорово.
– Увидим ли мы через три месяца прежнего Емельяненко?
– Такого, конечно, не произойдет. Но если он полгода будет системно работать в зале, то мы точно увидим хорошего Александра Емельяненко, который потревожит многих тяжеловесов, – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.
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