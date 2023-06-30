Гаджиев – про Емельяненко: «Реабилитация поможет Александру. Если он полгода поработает в зале, то потревожит многих»

Камил Гаджиев считает, что курс реабилитации поможет Александру Емельяненко.

– Приятные и хорошие новости. Я верю, что реабилитация поможет Александру – это здорово.

– Увидим ли мы через три месяца прежнего Емельяненко?

– Такого, конечно, не произойдет. Но если он полгода будет системно работать в зале, то мы точно увидим хорошего , который потревожит многих тяжеловесов, – сказал президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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