Врач Емельяненко: «Алкоголизм – неизлечимая болезнь. Но на 90% могу сказать, что Александр не вернется к плохому»

Теги Александр Емельяненко MMA Бокс/MMA/UFC

Врач Александра Емельяненко уверен, что боец не вернется к алкогольной зависимости.

«Это неизлечимая болезнь. Я был в гораздо худшем состоянии, если сравнивать с Емельяненко. Ни один человек не может вам сказать точно, вылечится ли пациент.

Если говорят, что вылечат на 100% – можете больше не общаться с этим человеком. Но могу вам гарантировать, что мы его раскроем.

На 90% могу сказать, что Емельяненко не вернется к плохому, но для этого нужно время. Еще бы месяца три», – сказал Лом‑Али Газгириев.

Сейчас Емельяненко находится в Ингушетии, где проходит курс реабилитации.

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8 комментариев

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Мага осторожный
пока Емеля в реабилитационном центре, 90% что не вернётся, как только оттуда выйдет, 100% что вернётся
+7
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Александр Петрович
Мы это слышим от заинтересованных( Сашкиными $$) лиц уже лет 10.
Да и сам синий Феникс уже года два, после каждой пьянки, еле ворочая языком говорит, что обещал любимой жене больше не пить и не хулиганить . Исправился он на этот раз так точно.
И чо ?
Да ни чо !
Бухает и позорится как раньше и снова и снова обещает завязать.
Все как у классического алкоголика .
+3
-1
+2
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Мишаня Кашников
Лом-Али не может врать
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sfilatov13
насколько я знаю Лом‑Али Газгириев глава федерации бокса ингушетии и бывший наркоман
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Фифа Алекс
какой бред,Саня увы алкоголик,причем запойный!(((
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Костя Кот
к спорту?
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Герман Сергеевич
Тот случай когда 10% намного сильнее 90%
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