Врач Емельяненко: «Алкоголизм – неизлечимая болезнь. Но на 90% могу сказать, что Александр не вернется к плохому»
Врач Александра Емельяненко уверен, что боец не вернется к алкогольной зависимости.
«Это неизлечимая болезнь. Я был в гораздо худшем состоянии, если сравнивать с Емельяненко. Ни один человек не может вам сказать точно, вылечится ли пациент.
Если говорят, что вылечат на 100% – можете больше не общаться с этим человеком. Но могу вам гарантировать, что мы его раскроем.
На 90% могу сказать, что Емельяненко не вернется к плохому, но для этого нужно время. Еще бы месяца три», – сказал Лом‑Али Газгириев.
Сейчас Емельяненко находится в Ингушетии, где проходит курс реабилитации.
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Да и сам синий Феникс уже года два, после каждой пьянки, еле ворочая языком говорит, что обещал любимой жене больше не пить и не хулиганить . Исправился он на этот раз так точно.
И чо ?
Да ни чо !
Бухает и позорится как раньше и снова и снова обещает завязать.
Все как у классического алкоголика .