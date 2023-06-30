Врач Емельяненко: «Алкоголизм – неизлечимая болезнь. Но на 90% могу сказать, что Александр не вернется к плохому»

Врач Александра Емельяненко уверен, что боец не вернется к алкогольной зависимости.

«Это неизлечимая болезнь. Я был в гораздо худшем состоянии, если сравнивать с Емельяненко. Ни один человек не может вам сказать точно, вылечится ли пациент.

Если говорят, что вылечат на 100% – можете больше не общаться с этим человеком. Но могу вам гарантировать, что мы его раскроем.

На 90% могу сказать, что Емельяненко не вернется к плохому, но для этого нужно время. Еще бы месяца три», – сказал Лом‑Али Газгириев.

Сейчас Емельяненко находится в Ингушетии, где проходит курс реабилитации.

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