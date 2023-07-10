Энтони Джошуа и Диллиан Уайт провели первый стердаун перед реваншем

Теги Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Энтони Джошуа и Диллиан Уайт провели первый стердаун перед реваншем в Лондоне.

10 июля состоялась пресс-конференция с участием Энтони Джошуа и Диллианом Уайтом, которые 12 августа проведут бой на O2 Arena.

Это второй бой между ними. В 2015 году Джошуа победил Уайта нокаутом в седьмом раунде.

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1 комментарий

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z3yjyzh29x
Абсолютно бессмысленный бой
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