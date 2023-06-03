Уайт – Джошуа: «Как насчет того, чтобы перестать быть сукой и устроить бой?»

Теги Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс контент Бокс/MMA/UFC

Диллиан Уайт призвал Энтони Джошуа «быть мужчиной» и согласиться на бой.

«Как насчет того, чтобы перестать быть сукой, и устроить бой? Ты, #####, странный парень, всегда говоришь дерьмо, пишешь в соцсетях, а затем удаляешь это. Будь мужчиной, маленькая сучка», – написал в соцсетях чемпион мира по версиям WBC Silver и WBO International в тяжелом весе Диллиан Уайт.

Ранее Джошуа заявил, что он не обсуждал возможность проведения боя с Диллианом Уайтом.

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1 комментарий

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nomer245
Да кому ты нужен, кроме как Фьюри, для постановок боя
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