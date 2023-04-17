Диллиан Уайт – об Энтони Джошуа: «Он гребанный Мартин Лютер Кинг»

Теги Энтони Джошуа Диллиан Уайт бокс Бокс/MMA/UFC

Диллиан Уайт уверен, что Джошуа выйдет на ринг раньше декабря.

«Джошуа сказал, что не будет драться до декабря? Это все херня, наглая ложь. Джошуа не будет ждать декабря. Если только он не травмирован.

Джошуа просто пытается создать загадочную движуху. Он гребанный Мартин Лютер Кинг или кто-то вроде. Загадки – это его тема. Никто в это не поверит, а кто поверит – идиот. Почему бы ему не выйти на ринг раньше декабря? Он вполне может подраться трижды в этом году.

Он очень странный парень, который делает какие-то непонятные вещи, пытаясь создать ауру загадочной херни. Он точно подерется до декабря. 100%», – заявил бывший временный чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Диллиан Уайт.

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