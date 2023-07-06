Джейк Пол – о боксерах-тяжеловесах: «Чем занимаются эти парни? Вам платят за поединки, так что прекратите избегать друг друга»
Блогер Джейк Пол раскритиковал боксеров-тяжеловесов.
«Тяжелый вес в руинах. Это единственный дивизион, который не развивается и избегает крупных боев. Мы не получили поединки Фьюри – Джошуа, Фьюри – Усик, Джошуа – Уайлдер, Уайлдер – Руис... Чем занимаются эти парни? Вам платят за поединки, так что прекратите избегать друг друга», – заявил блогер-боксер Джейк Пол.
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