Джейк Пол – о боксерах-тяжеловесах: «Чем занимаются эти парни? Вам платят за поединки, так что прекратите избегать друг друга»

Теги Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Джейк Пол Бокс/MMA/UFC

Блогер Джейк Пол раскритиковал боксеров-тяжеловесов.

«Тяжелый вес в руинах. Это единственный дивизион, который не развивается и избегает крупных боев. Мы не получили поединки Фьюри – Джошуа, ФьюриУсик, Джошуа – Уайлдер, Уайлдер – Руис... Чем занимаются эти парни? Вам платят за поединки, так что прекратите избегать друг друга», – заявил блогер-боксер Джейк Пол.

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6 комментариев

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Demon69
А у парня точно с мозгами порядок..То что сейчас происходит в тяжёлом весе иначе как трешом не назвать..Это уже не раскрутка боёв,а клоунада.Покажите бои и поймём ,что того стоит..Вам показывают огромные деньги и опять не то..Да и во времена Али был треш и не слабый,но он выходил и всем все доказывал..
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Jurabek Ishmuratov
По делу говорит
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Игорь Пичугин
А ведь Жека прав! Респект!
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ganea
значит слишком много платят
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Barca_mania
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Ответ Demon69
А у парня точно с мозгами порядок..То что сейчас происходит в тяжёлом весе иначе как трешом не назвать..Это уже не раскрутка боёв,а клоунада.Покажите бои и поймём ,что того стоит..Вам показывают огромные деньги и опять не то..Да и во времена Али был треш и не слабый,но он выходил и всем все доказывал..
Да и формат бокса ужасен. Куча разных организаций и поясов. Лучше бы сделали что-то на подобии UFC.
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