Малыхин – о бое Джонса и Миочича: «Думаю, Стипе не выйдет на бой, а Джон подерется с Павловичем»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Сергей Павлович ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин не думает, что бой Джона Джонса и Стипе Миочича состоится.

«Почему-то у меня внутри такое ощущение, что этот бой не состоится. Думаю, что Миочич не выйдет на поединок, а Джонс подерется с Сергеем Павловичем.

Но если это противостояние все-таки произойдет, то считаю, что Стипе очень тяжело будет найти в себе силы после последнего поражения. Ему уже 40 лет.

С другой стороны – Джон Джонс. Он после хорошего отдыха, восстановления и перерыва после боев.

Он одержал уверенную победу в первом поединке в тяжелом весе и это позволило ему набраться уверенности, что он может выигрывать тяжей.

Думаю, что бой продлится всю дистанцию. Джонс не нокаутирует Миочича, но заберет все раунды», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Официально: Джон Джонс и Стипе Миочич возглавят UFC 295

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1 комментарий

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j30
если он не выйдет то бой перенесут а джонс с другим драться не будет он хочет последний бой сделать с миочичем и закончить карьеру
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