Кормье – о поединке Джонса и Миочича: «Мне жаль, что Стипе теряет время. Ему будет уже 41 год»

Теги UFC MMA Джон Джонс Даниэль Кормье Стипе Миочич Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье расстроен из-за долгих переговоров по бою Джона Джонса со Стипе Миочичем.

«Джонс совсем недавно получил новый контракт, так что вы можете себе представить, насколько он доволен. Из-за этого я начинаю думать, что бой откладывается, потому что есть проблемы со стороны Миочича. И, честно говоря, мне жаль, что Стипе теряет время. Когда он выйдет в октагон на поединок с Джонсом, то ему будет уже 41 год», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

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1 комментарий

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dreamstep
Жаль здесь только Павловича, который из-за тёрок Стипе за гонорар потеряет год.
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