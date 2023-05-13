Кормье – о поединке Джонса и Миочича: «Мне жаль, что Стипе теряет время. Ему будет уже 41 год»

Даниэль Кормье расстроен из-за долгих переговоров по бою Джона Джонса со Стипе Миочичем.

«Джонс совсем недавно получил новый контракт, так что вы можете себе представить, насколько он доволен. Из-за этого я начинаю думать, что бой откладывается, потому что есть проблемы со стороны Миочича. И, честно говоря, мне жаль, что Стипе теряет время. Когда он выйдет в октагон на поединок с Джонсом, то ему будет уже 41 год», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье.

Дана Уайт: «Скорее всего, бой Джонса и Миочича пройдет в ноябре»

Джон Джонс: «Я чувствую, что боя с Миочичем будет достаточно для меня. Но я бы подрался с Нганну ради денег»