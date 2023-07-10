Промоутер Усика – о возможном бое Фьюри и Нганну: «С точки зрения бокса Тайсон должен быть лишен титула WBC»

Теги Александр Красюк Тайсон Фьюри бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Промоутер Усика считает, что Фьюри должен лишиться титула WBC из-за боя с Нганну.

«На самом деле он не нарушает никаких правил WBC, но со спортивной точки зрения, с точки зрения чистого бокса, он должен быть лишен титула», – сказал промоутер Александр Красюк о возможном бое Тайсона Фьюри и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну.

Александр Усик владеет поясами WBA Super, IBF и IBO в тяжелом весе, Фьюри – WBC. Ранее сторона Усика объявила о подписании контракта на бой с Фьюри.

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?

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2 комментария

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Kubinec_
с точки зрения команды трусика их вообще не должен волновать этот бой
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daninator
Надо лишить титула и передать его Усику, а ещё желательно извиниться и денег дать. Пусть дерутся с Дубуа и не жужжат. Фьюри сильнейший тяж и держит самый престижный титул в этой весовой категории. Но ситуация, в которой так тяжело и нудно организовать бой уже начинает напрягать. Все бегают и требуют, в этом смысле в ММА получше.
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