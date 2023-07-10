Промоутер Усика – о возможном бое Фьюри и Нганну: «С точки зрения бокса Тайсон должен быть лишен титула WBC»

Промоутер Усика считает, что Фьюри должен лишиться титула WBC из-за боя с Нганну.

«На самом деле он не нарушает никаких правил WBC, но со спортивной точки зрения, с точки зрения чистого бокса, он должен быть лишен титула», – сказал промоутер Александр Красюк о возможном бое и экс-чемпиона UFC в тяжелом весе .

Александр Усик владеет поясами WBA Super, IBF и IBO в тяжелом весе, Фьюри – WBC. Ранее сторона Усика объявила о подписании контракта на бой с Фьюри.

Черт возьми, так почему Фьюри и Усик до сих пор не подрались?