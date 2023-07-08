Бой Нганну и Фьюри будет анонсирован в ближайшее время (Ариэль Хельвани)
Боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну могут объявить официально.
Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани, ссылаясь на неназванные источники.
Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC в тяжелом весе и новичок PFL. В последний раз он дрался зимой 2022 года, победив Сирила Гана.
Тайсон Фьюри – чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В декабре 2022-го он нокаутировал Дерека Чисору.
Джейк Пол – о боксерах-тяжеловесах: «Чем занимаются эти парни? Вам платят за поединки, так что прекратите избегать друг друга»
Фьюри – о Нганну: «У этого боя есть потенциал. На Ближнем Востоке хотят организовать поединок этим летом»
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