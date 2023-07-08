Бой Нганну и Фьюри будет анонсирован в ближайшее время (Ариэль Хельвани)

Теги тяжелый вес Тайсон Фьюри PFL / WSOF бокс Фрэнсис Нганну Фьюри - Нганну Бокс/MMA/UFC

Боксерский поединок между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну могут объявить официально.

Об этом сообщает журналист Ариэль Хельвани, ссылаясь на неназванные источники.

Фрэнсис Нганну – бывший чемпион UFC в тяжелом весе и новичок PFL. В последний раз он дрался зимой 2022 года, победив Сирила Гана.

Тайсон Фьюри – чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC. В декабре 2022-го он нокаутировал Дерека Чисору.

Джейк Пол – о боксерах-тяжеловесах: «Чем занимаются эти парни? Вам платят за поединки, так что прекратите избегать друг друга»

Фьюри – о Нганну: «У этого боя есть потенциал. На Ближнем Востоке хотят организовать поединок этим летом»

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2 комментария

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hvmr5rgxz5
Очень хочу, что бы это бой устроили, на зло Дане
+2
0
+2
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Максим Гергард
Ответ hvmr5rgxz5
Очень хочу, что бы это бой устроили, на зло Дане
Если этот бой будет выставочным, то нафиг он собственно говоря нужен? Так походят 5 раундов и закончат бой,поднимут деньги, а мы в дураках
+1
0
+1
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