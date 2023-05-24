Чимаев – Усману: «Ты хочешь драться за деньги, поехали. Вес не имеет значения. Я – король»

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев хочет драться с Камару Усманом в Абу-Даби.

«В UFC сказали, что мы подеремся с Усманом в Абу-Даби. Я очень этого жду.

Я уже тут, в Дубае, живу здесь и тренируюсь в лагере. Все хорошо, я давно в форме. Жду соперника и контракта, так что посмотрим, что будет дальше.

Усман хочет драться. Наш бой станет последним для него. Он хочет денег, он знает, где их взять. Я собираюсь подраться с этим парнем в Абу-Даби и разбить ему лицо, прикончить его, а затем они должны дать мне титульный поединок.

Я самый сильный боец без пояса, поэтому бой со мной принесет много денег и поклонников. Все ждут моих боев. Когда я дрался с Бернсом, мы не были главным событием, но все ждали наш бой.

Я хочу сказать Усману, чтобы он просто подписал контракт. Ты хочешь денег, ты хочешь драться за деньги, поехали. Я собираюсь оторвать тебе голову. Вес не имеет значения, давай сражаться. Я – король», – заявил четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев.

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8 комментариев

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градус ненависти
Ответ Kanan Jarrus
смелый шаг будет, если усман согласится. ибо если проиграет, рискует пойти по пути вудли, над которым сейчас смеется вся галактика
Над Вудли давно уже никто не смеётся даже, все забыли о нем
+8
0
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Khairba4i
Ответ Kanan Jarrus
смелый шаг будет, если усман согласится. ибо если проиграет, рискует пойти по пути вудли, над которым сейчас смеется вся галактика
Усман слишком уважаемая личность в ММА, чтобы упасть как Вудли
+4
-1
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Саламбек Алаев
Ответ Elkorazon01
А кого подкупили? Можно пруфы? Или кто то говорит об этом( кроме экспертов со спортса)
У таких и земля плоская 😀😀😀
+1
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Dart_Yoda
Королей "камшотами" родители не называют.
+7
-7
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rdyabin@icloud.com
Вот так «братишки» и строят «наследие». Весь рэкорд состоит из ноунеймов, пробитых ветеранов. Ну и в конце уход с драгоценным ноликом с 1-2 защитами против подкупленных претендентов.
+5
-5
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Elkorazon01
Ответ rdyabin@icloud.com
Вот так «братишки» и строят «наследие». Весь рэкорд состоит из ноунеймов, пробитых ветеранов. Ну и в конце уход с драгоценным ноликом с 1-2 защитами против подкупленных претендентов.
А кого подкупили? Можно пруфы? Или кто то говорит об этом( кроме экспертов со спортса)
+3
-3
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