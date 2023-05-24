Чимаев – Усману: «Ты хочешь драться за деньги, поехали. Вес не имеет значения. Я – король»

Хамзат Чимаев хочет драться с Камару Усманом в Абу-Даби.

«В UFC сказали, что мы подеремся с Усманом в Абу-Даби. Я очень этого жду.

Я уже тут, в Дубае, живу здесь и тренируюсь в лагере. Все хорошо, я давно в форме. Жду соперника и контракта, так что посмотрим, что будет дальше.

Усман хочет драться. Наш бой станет последним для него. Он хочет денег, он знает, где их взять. Я собираюсь подраться с этим парнем в Абу-Даби и разбить ему лицо, прикончить его, а затем они должны дать мне титульный поединок.

Я самый сильный боец без пояса, поэтому бой со мной принесет много денег и поклонников. Все ждут моих боев. Когда я дрался с Бернсом, мы не были главным событием, но все ждали наш бой.

Я хочу сказать Усману, чтобы он просто подписал контракт. Ты хочешь денег, ты хочешь драться за деньги, поехали. Я собираюсь оторвать тебе голову. Вес не имеет значения, давай сражаться. Я – король», – заявил четвертый номер рейтинга UFC в полусреднем весе Хамзат Чимаев.

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