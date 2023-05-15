«Горилла против волка». Камару Усман намекнул на бой с Чимаевым
Камару Усман намекнул на поединок против Хамзата Чимаева.
«Горилла против волка. Погнали!» – написал боец UFC Камару Усман в социальных сетях.
В последний раз Хамзат Чимаев дрался в сентябре-2022, когда в первом раунде победил Кевина Холланда.
Усман в марте 2023 года провел бой с Леоном Эдвардсом, проиграв единогласным решением судей.
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