«Горилла против волка». Камару Усман намекнул на бой с Чимаевым

Камару Усман намекнул на поединок против Хамзата Чимаева.

«Горилла против волка. Погнали!» – написал боец UFC Камару Усман в социальных сетях.

В последний раз дрался в сентябре-2022, когда в первом раунде победил .

Усман в марте 2023 года провел бой с , проиграв единогласным решением судей.

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