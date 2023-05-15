«Горилла против волка». Камару Усман намекнул на бой с Чимаевым

Теги UFC MMA Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Камару Усман намекнул на поединок против Хамзата Чимаева.

«Горилла против волка. Погнали!» – написал боец UFC Камару Усман в социальных сетях.

В последний раз Хамзат Чимаев дрался в сентябре-2022, когда в первом раунде победил Кевина Холланда.

Усман в марте 2023 года провел бой с Леоном Эдвардсом, проиграв единогласным решением судей.

Хамзат Чимаев – Камару Усману: «Ты уже постарел. Пришло мое время»

Уайт – о бое Чимаева и Усмана: «Если Камару поднимется в средний вес, мы можем обсудить это»

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2 комментария

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Freddy Durst
В мире животных...
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Дмитрий Медведев
Вакандский пограничник против бородатого няня!
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