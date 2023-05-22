Дана Уайт: «Усман приезжал ко мне в офис и просил организовать бой с Чимаевым»

Теги UFC Дана Уайт MMA Камару Усман Хамзат Чимаев Бокс/MMA/UFC

Дана Уайт прокомментировал возможный поединок между Камару Усманом и Хамзатом Чимаевым.

«Не секрет, что Усман хочет подраться с Чимаевым. Он даже приезжал ко мне в офис, пытался уговорить меня организовать этот бой. Я сказал ему, что люблю его. Он один из лучших бойцов, с кем мы когда-либо работали.

Очень ценю наше сотрудничество, но не буду заниматься организацией поединка в промежуточном весе. Мы не проводим такие бои.

Мне нечего анонсировать в данный момент, но я могу подтвердить, что мы делаем все возможное, чтобы найти Хамзату соперника», – сказал президент UFC Дана Уайт.

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8 комментариев

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Фрэнк Канистра
Дана уже сам не верит что Хамзат способен вес сделать. Что за профессионал такой.
+9
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Даулет Абдрахманбек
Ответ Гусейн Магомедрасулов
А почему в промежуточном весе?
потому что Хамзат не можеть сделать весь
+8
-1
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Buttowski
Ответ Ryan T.
Так пусть Усман запрыгивает в 84 кг. В чём проблема-то?
С чего это он должен покрывать непрофессионализм Чимаева?
+1
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