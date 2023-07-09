Адесанья – дю Плесси: «Если ты не мой брат, то ты не африканец!! Я покажу, откуда ты, НИГГА!!»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья оставил расистский комментарий в адрес Дрикуса дю Плесси.

«Если ты не мой брат, то ты не африканец!! Я покажу, откуда ты, НИГГА!!» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Напомним, что во время стердауна дю Плесси сказал Адесанье, что тот ему не брат.

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5 комментариев

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Крыс Пол
Жаль, что дю Плеси не додумался ответить на этот спич "Окей, снежок"
+15
0
+15
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sanek maloi
Не брат ты мне, а ##### ########## (с)😁
+5
-1
+4
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уличный иуда
Френдли фаер
+1
0
+1
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