Адесанья – дю Плесси: «Если ты не мой брат, то ты не африканец!! Я покажу, откуда ты, НИГГА!!»

Исраэль Адесанья оставил расистский комментарий в адрес Дрикуса дю Плесси.

«Если ты не мой брат, то ты не африканец!! Я покажу, откуда ты, НИГГА!!» – написал в соцсетях чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья.

Напомним, что во время стердауна дю Плесси сказал Адесанье, что тот ему не брат.

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