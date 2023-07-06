Дрикус Дю Плесси: «Мне нужен любой соперник, у которого есть пояс. Будет это Адесанья или Стриклэнд – мне все равно»

Дрикус Дю Плесси признался, что не стремится подраться с Исраэлем Адесаньей.

«Я не хочу драться с Иззи. Мне нужен любой соперник, у которого есть пояс. Будет это Адесанья или Стриклэнд – мне все равно. Для меня речь идет только о борьбе с тем, у кого есть этот титул, потому что моя цель – стать чемпионом», – заявил шестой номер полусреднего веса UFC Дрикус Дю Плесси.

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