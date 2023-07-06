Дрикус Дю Плесси: «С таким парнем, как Уиттакер, я не удивлен, что считаюсь аутсайдером»

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Дрикус Дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус Дю Плесси не удивлен тому, что Роберт Уиттакер считается фаворитом в их поединке.

«Я даже не знал, что каждый раз был фаворитом до этого. С таким парнем, как Уиттакер, я не удивлен, что считаюсь аутсайдером. У него был пояс. Он дважды дрался с чемпионом. Он никому не проигрывал почти десять лет. Да, он заслуживает того, чтобы быть фаворитом, на 100 процентов.

Я даже не обижаюсь на это. Это поединок, который выведет меня на новый уровень. Это мое время. Есть чемпион и есть претендент. До тех пор, пока вы не победите чемпиона, никто не поверит, что вы можете им стать.

Это безусловно лучший соперник, с которым я сталкивался в своей карьере. Невероятный боец», – заявил боец UFC Дрикус Дю Плесси.

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2 комментария

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pasha_t
Спасибо что гавно на Роберта не выволил
Желаю поражения решением))
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GBale
Роб должен его пройти чтоб вернуть пояс. По факту его засудили во втором бою против Адесаньи, Изи вообще ничего не показал в том бою.
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