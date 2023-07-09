Дрикус дю Плесси: «Адесанья ведет себя как клоун. Я нокаутирую его»

Дрикус дю Плесси раскритиковал манеры поведения Исраэля Адесаньи.

«Вы видели, что я готов драться с Адесаньей. Я готов ко всему, что он говорит.

Он ведет себя как клоун. Чемпион не должен быть таким. Это не мужчина, а ребенок. Веди себя как чемпион. Многие люди смотрят на тебя. Если это помогает продавать билеты, то это хорошо для него. Но я буду делать это по-своему. Я джентльмен и мужчина, так что буду вести себя соответствующе.

Я нокаутирую его так, как это сделал сегодня вечером. Если я захвачу его, то даже не получится драки. Ему будет конец», – заявил боец UFC Дрикус дю Плесси.

Дю Плесси, Морено, Пантожа и Гомес получат бонусы за выступление на UFC 290

«Готов, ссыкло?» Адесанья и дю Плесси провели стердаун