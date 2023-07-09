Дрикус дю Плесси: «Адесанья ведет себя как клоун. Я нокаутирую его»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Дрикус дю Плесси раскритиковал манеры поведения Исраэля Адесаньи.

«Вы видели, что я готов драться с Адесаньей. Я готов ко всему, что он говорит.

Он ведет себя как клоун. Чемпион не должен быть таким. Это не мужчина, а ребенок. Веди себя как чемпион. Многие люди смотрят на тебя. Если это помогает продавать билеты, то это хорошо для него. Но я буду делать это по-своему. Я джентльмен и мужчина, так что буду вести себя соответствующе.

Я нокаутирую его так, как это сделал сегодня вечером. Если я захвачу его, то даже не получится драки. Ему будет конец», – заявил боец UFC Дрикус дю Плесси.

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6 комментариев

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Kanan Jarrus
после турнира дрикус поехал в африку, а анимешник в новую зеландию. все, вопрос закрыт
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Pronger
Да будет, как с Костой и Веттори. Будут накидывать на прессухах, в интернетах и т.д.
А сам бой либо КО от Изи, либо унылое деклассированние от анимешника
+2
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Azret09
Ответ Pronger
Да будет, как с Костой и Веттори. Будут накидывать на прессухах, в интернетах и т.д. А сам бой либо КО от Изи, либо унылое деклассированние от анимешника
Я бы не стал рассуждать столь однозначно. Очень хорошие шансы Дю Плесси в тейкдаунах, если что-то придёт не так в стойке, Чуть не удосрочил Уйтакера в конце первого раунда, хотя Роберт очень хорошо чувствует себя в партере. Ну и в стойке может приподнести сюпризы.
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Aram Ambarsumyan
Я всё ещё не могу поверить как Роб проиграл, Роб выигрывал бой уверенно! До нокаута Роб просто деклассировал Дрикуса, я считаю этот нокаут случайностью и ошибкой Роба! Я всё ещё считаю что Роб лучше Дрикуса во всём просто Робу не повезло! Если честно моё мнение Иззи просто не почувствует Дрикуса, в бою с Робом я в этом убедился ещё больше!
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AshAshAsh
чувак с кислородной подушкой, ты будешь подловлен на первой же своей тупой атаке и посажен на ж.у , после чего на прес конференции будешь брататься и шутить
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