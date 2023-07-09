«Готов, ссыкло?» Адесанья и дю Плесси провели стердаун

Теги UFC MMA Роберт Уиттакер Исраэль Адесанья UFC 290 Дрикус дю Плесси Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья и Дрикус дю Плесси провели стердаун во время турнира UFC 290.

В главном карде UFC 290 австралиец Роберт Уиттакер подрался с представителем ЮАР Дрикусом Дю Плесси. Бой закончился победой Дю Плесси техническим нокаутом во втором раунде.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вышел в октагон после победы Дю Плесси, где провел с ним стердаун. Между бойцами произошла небольшая словесная перепалка.

«Это мой африканский брат, погнали ######, готов, ссыкло? Че ты сделаешь мне, африканский брат?» – сказал Адесанья.

«Я африканец, но ты мне не брат, сынок. Ты ведь из Новой Зеландии», – ответил дю Плесси.

Дрикус дю Плесси нокаутировал Роберта Уиттакера на UFC 290 – разбил голову и добил у сетки

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6 комментариев

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Ovi174
Надо было Дрикусу ответить: «Не брат ты мне, гни** чернож****»
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Maxtraxer911
Как же ДДП троллит Иззи, правда шансов победить у африканца не так много, но сколько раз уже такое говорим про него
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Тыщук Николай
Ответ Ron Weasley
У дю Плесси шансон мало на положительный исход
С Робом тоже говорили шансов мало. В итоге победа.
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Ron Weasley
У дю Плесси шансон мало на положительный исход
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dreamstep
Смешно как Адесанья пытается потроллить ДДП, хотя сам фактически не африканец а новозеландец.
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