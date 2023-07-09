«Готов, ссыкло?» Адесанья и дю Плесси провели стердаун

Исраэль Адесанья и Дрикус дю Плесси провели стердаун во время турнира UFC 290.

В главном карде UFC 290 австралиец Роберт Уиттакер подрался с представителем ЮАР Дрикусом Дю Плесси. Бой закончился победой Дю Плесси техническим нокаутом во втором раунде.

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья вышел в октагон после победы Дю Плесси, где провел с ним стердаун. Между бойцами произошла небольшая словесная перепалка.

«Это мой африканский брат, погнали ######, готов, ссыкло? Че ты сделаешь мне, африканский брат?» – сказал Адесанья.

«Я африканец, но ты мне не брат, сынок. Ты ведь из Новой Зеландии», – ответил дю Плесси.

Дрикус дю Плесси нокаутировал Роберта Уиттакера на UFC 290 – разбил голову и добил у сетки