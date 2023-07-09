Дю Плесси, Морено, Пантожа и Гомес получат бонусы за выступление на UFC 290

Теги UFC MMA Брэндон Морено UFC 290 Дрикус дю Плесси Алешандре Пантожа Бокс/MMA/UFC

Стали известны имена бойцов, которые получат бонусы за турнир UFC 290.

В категории «Лучшее выступление вечера» награждены Денисе Гомес и Дрикус Дю Плесси.

Лучший бой вечера – Алешандре Пантожа против Брэндона Морено.

Названные бойцы получат дополнительные $50 тысяч к гонорарам.

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