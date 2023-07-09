Дю Плесси, Морено, Пантожа и Гомес получат бонусы за выступление на UFC 290
Стали известны имена бойцов, которые получат бонусы за турнир UFC 290.
В категории «Лучшее выступление вечера» награждены Денисе Гомес и Дрикус Дю Плесси.
Лучший бой вечера – Алешандре Пантожа против Брэндона Морено.
Названные бойцы получат дополнительные $50 тысяч к гонорарам.
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Дрикус Дю Плесси: «Мне нужен любой соперник, у которого есть пояс. Будет это Адесанья или Стриклэнд – мне все равно»
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