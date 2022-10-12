Оскар Де Ла Хойя: «Вижу в Биволе разностороннего боксера, но вижу и ограничения»

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя объяснил, почему опаснее для .

Бой чемпиона WBA в полутяжелом весе с мексиканцем состоится 5 ноября в Абу-Даби.

«Вижу в Биволе разностороннего боксера, вижу отличную работу ног, хорошую скорость. Но в то же время я вижу и ограничения.

Думаю, что Бивол не знает, что ему делать, когда его прессингует более крупный боксер. Я искренне верю, что в бою с хотел, чтобы тот его прессинговал. Он хотел, чтобы Альварес делал ошибки, поскольку Бивол знал, что Канело будет выбрасывать только один удар за раз.

Рамирес выйдет и будет активно прессинговать, использовать свой рост и вес. Но он также будет работать сериями. Если первый удар не долетит, то что будет со вторым, третьим, четвертым? Они тебя нокаутируют», – сказал Де Ла Хойя.

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