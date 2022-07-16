Оскар Де Ла Хойя посоветовал Канело сменить тренера: «Иначе в реванше с Биволом все будет еще хуже»

Легендарный боксер дал совет абсолютному чемпиону в суперсреднем весе Саулю Альваресу.

«Если Канело снова подерется с , то все будет только хуже. Суть в том, что стили делают бои. Если Альварес не сменит тренера и не улучшит работу ног, то Бивол победит еще увереннее.

Я думаю, что Канело слишком тупой для такого соперника, как Бивол, который использует свою голову и интеллект.

Посмотрите на два поражения Альвареса — Флойду Мейвезеру и Биволу. В обоих случаях это произошло, потому что у Сауля нет работы ног. Он проиграл, потому что у других боксеров были легкие ноги, а у него тяжелые», – считает Де Ла Хойя.

7 мая в Лас-Вегасе Канело проиграл Биволу единогласным решением судей.

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