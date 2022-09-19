Оскар Де Ла Хойя про бой Альварес – Головкин: «Поединок был чертовски плохим, Канело не идет ни в какое сравнение с Бернардом Хопкинсом»

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Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя поделился впечатлениями от третьего боя между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным.

«Правда в том, что все боятся ее сказать – бой был чертовски плохим, Головкин выглядел чертовски старым, а Канело не идет ни в какое сравнение с Бернардом Хопкинсом», – написал Де Ла Хойя.

Канело 17 сентября победил Головкина единогласным решением судей.

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