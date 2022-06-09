Оскар Де Ла Хойя: «Бивол до боя с Канело был никем»

Теги Оскар Де Ла Хойя полутяжелый вес Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Канело Альварес - Дмитрий Бивол Бокс/MMA/UFC

Легендарный боксер Оскар Де Ла Хойя раскритиковал промоутера Эдди Хирна, который организовал абсолютному чемпиону в суперсреднем весе Саулю Альваресу бой с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

«Это была проигрышная ситуация для всех: Бивола вообще никто не знал. Я бы продвигал Бивола, чтобы сделать его имя более известным, потому что до боя с Канело никто не знал, кто он такой. Бивол был неактуальным, он был никем.

Из-за Эдди Хирна Канело проиграл, это был неправильный стиль. В Лас-Вегасе вообще не было никакой шумихи. Сейчас Канело — суперзвезда в этой игре. Хирн не отдал ему должное, когда свел его с Биволом.

Хирн делает много боев, которые ничего не значат, особенно здесь, в США», – сказал Де Ла Хойя.

7 мая в Лас-Вегасе Бивол победил Альвареса единогласным решением судей.

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