Малыхин – о Павловиче: «Джонсу надо смотреть в оба, русская мощь идет за ним»

Анатолий Малыхин назвал заслуженным попадание Сергея Павловича на вершину дивизиона UFC.

«Серега заслуживает быть первым. Он доказал, что входит в топы мирового уровня. Уложил шестерых в первом раунде, такого никто не делал.

Джонсу надо смотреть в оба и готовиться. Русская мощь идет за ним. Думаю, что Серега одержит победу над .

Будем всей страной болеть за него, поддерживать его», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

Павлович поднялся на первое место в рейтинге тяжеловесов UFC

Павлович – о первом месте в рейтинге тяжеловесов UFC: «Какие мысли, друзья?»