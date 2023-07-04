Малыхин – о Павловиче: «Джонсу надо смотреть в оба, русская мощь идет за ним»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Сергей Павлович Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Анатолий Малыхин назвал заслуженным попадание Сергея Павловича на вершину дивизиона UFC.

«Серега заслуживает быть первым. Он доказал, что входит в топы мирового уровня. Уложил шестерых в первом раунде, такого никто не делал.

Джонсу надо смотреть в оба и готовиться. Русская мощь идет за ним. Думаю, что Серега одержит победу над Джонсом.

Будем всей страной болеть за него, поддерживать его», – сказал двойной чемпион ONE FC Анатолий Малыхин.

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