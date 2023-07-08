Официально: Джон Джонс и Стипе Миочич возглавят UFC 295
В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 295.
В главном событии вечера пройдет титульный поединок в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.
Джонс в марте победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде и завоевал вакантный титул.
Миочич в последний раз дрался в марте-2021, когда проиграл Фрэнсису Нганну нокаутом.
Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем
Уайт – о бое Миочича и Джонса: «Стипе боролся всю жизнь. От кого ему прятаться?»
У Миочича будет только первый раунд, а дальше просто сдохнет и разгромно проиграет.
По сути щас это мисматч.
Хотя и так понятно, что Дана с Джонсом откладывали бой на максимально поздний срок, чтобы хорват еще больше постарел, поэтому шансов у него значительно меньше, чем могло быть пару лет назад