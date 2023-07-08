Официально: Джон Джонс и Стипе Миочич возглавят UFC 295

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 295.

В главном событии вечера пройдет титульный поединок в тяжелом весе между и .

Джонс в марте победил удушающим приемом в первом раунде и завоевал вакантный титул.

Миочич в последний раз дрался в марте-2021, когда проиграл нокаутом.

Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем

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