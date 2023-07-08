Официально: Джон Джонс и Стипе Миочич возглавят UFC 295

Теги UFC MMA тяжелый вес (MMA) Джон Джонс Стипе Миочич Джонс - Миочич UFC 295 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке состоится турнир UFC 295.

В главном событии вечера пройдет титульный поединок в тяжелом весе между Джоном Джонсом и Стипе Миочичем.

Джонс в марте победил Сирила Гана удушающим приемом в первом раунде и завоевал вакантный титул.

Миочич в последний раз дрался в марте-2021, когда проиграл Фрэнсису Нганну нокаутом.

Джон Джонс планирует завершить карьеру после поединка с Миочичем

Уайт – о бое Миочича и Джонса: «Стипе боролся всю жизнь. От кого ему прятаться?»

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7 комментариев

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113k
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Круто, дождались, что станет старым, и свели)))
У Миочича будет только первый раунд, а дальше просто сдохнет и разгромно проиграет.
По сути щас это мисматч.
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Борис Потапкин
давай, старый, закати напоследок😎. люблю обоих пипец как сильно)
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Аморалинни
Притопим за лучшего тяжеловеса в истории ЮФС - Стипе Миочича
Хотя и так понятно, что Дана с Джонсом откладывали бой на максимально поздний срок, чтобы хорват еще больше постарел, поэтому шансов у него значительно меньше, чем могло быть пару лет назад
+3
-2
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Alex Frost
Джонс победит престарелого хорвата и закончит карьеру вероятно. Так как Павловича вряд ли вывезет.
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SGambler
Ответ 113k
Круто, дождались, что станет старым, и свели))) У Миочича будет только первый раунд, а дальше просто сдохнет и разгромно проиграет. По сути щас это мисматч.
В смысле дождались? Человек сам не хотел драться по личным причинам, он и когда был чемпионом по максимуму избегал боев, дрался в лучшем случае раз в год, просто держал пояс задерживал дивизион, был самым неактивным чемпионом.
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