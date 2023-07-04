Нганну – о бое Джонса и Миочича: «Стипе не хватает признания, он все еще лучший тяжеловес UFC»
Фрэнсис Нганну поделился мыслями о возможном бое Джона Джонса и Стипе Миочича.
«Джонсу будет тяжело. Думмаю, мы все не отдаем должное Стипе. Ему не хватает признания.
Для меня он все еще лучший парень в тяжелом весе. Он по-прежнему самый сложный тяжеловес UFC», – сказал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.
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