Нганну – о бое Джонса и Миочича: «Стипе не хватает признания, он все еще лучший тяжеловес UFC»

Теги UFC тяжелый вес (MMA) Джон Джонс PFL / WSOF Стипе Миочич Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнсис Нганну поделился мыслями о возможном бое Джона Джонса и Стипе Миочича.

«Джонсу будет тяжело. Думмаю, мы все не отдаем должное Стипе. Ему не хватает признания.

Для меня он все еще лучший парень в тяжелом весе. Он по-прежнему самый сложный тяжеловес UFC», – сказал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.

Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»

Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»

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1 комментарий

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j30
они только на имя смотрят чтоли ,миочичу скоро 41 будет , у него уже почти 3 года будет простой к моменту боя , он был лучшим в свое время при той конкуренции но не сейчас
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+2
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