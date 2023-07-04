Нганну – о бое Джонса и Миочича: «Стипе не хватает признания, он все еще лучший тяжеловес UFC»

Фрэнсис Нганну поделился мыслями о возможном бое Джона Джонса и Стипе Миочича.

« будет тяжело. Думмаю, мы все не отдаем должное . Ему не хватает признания.

Для меня он все еще лучший парень в тяжелом весе. Он по-прежнему самый сложный тяжеловес », – сказал тяжеловес PFL Фрэнсис Нганну.

Уайт – о поединке между Джонсом и Нганну: «Этого не будет. Джон все время хотел этого боя»

Нганну – Уайту: «Нет, Джонс был в отпуске три года, пока я сидел там и ждал его»