Мухаммад требует дать ему титульный бой с Эдвардсом: «Я подрался спустя две недели после Рамадана, потому что во мне нуждались»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Белал Мухаммад Бокс/MMA/UFC

Белал Мухаммад призвал UFC сделать его претендентом на титул в полусреднем весе.

«Нам гарантирован титульный бой, так что нужно подождать, что произойдет с этими придурками Леоном и Колби. От нас ничего не зависит.

Я надеюсь, Дана Уайт поймет, что у у него есть парень, который по-настоящему бьется, парень, принявший бой на трехнедельном уведомлении, вставший с дивана, чтобы доминировать над рейтинговым соперником.

За две недели до конца Рамадана они вызвали его, потому что в нем нуждались, и он пришел. Так что, может быть, они дадут ему титульный бой в Абу-Даби. Этого хочет Леон, это самое разумное решение в мире», – сказал Белал Мухаммад.

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3 комментария

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Николай Васильков
Кто в тебе нуждался то, дорогой? Дана и рад бы тебя слить с помощью Гилберта, да не свезло... снова(
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Перстень Уэстбрука
Сам мусульманин и меня бесит когда спортсмены козыряют тем,что соблюдали пост
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ты подрался, потому что тебе заплатили.
+3
-1
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