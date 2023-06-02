Мухаммад требует дать ему титульный бой с Эдвардсом: «Я подрался спустя две недели после Рамадана, потому что во мне нуждались»

Белал Мухаммад призвал UFC сделать его претендентом на титул в полусреднем весе.

«Нам гарантирован титульный бой, так что нужно подождать, что произойдет с этими придурками и . От нас ничего не зависит.

Я надеюсь, Дана Уайт поймет, что у у него есть парень, который по-настоящему бьется, парень, принявший бой на трехнедельном уведомлении, вставший с дивана, чтобы доминировать над рейтинговым соперником.

За две недели до конца Рамадана они вызвали его, потому что в нем нуждались, и он пришел. Так что, может быть, они дадут ему титульный бой в Абу-Даби. Этого хочет Леон, это самое разумное решение в мире», – сказал Белал Мухаммад.

Гилберт Бернс – Мухаммаду: «Завоюй этот пояс!»

Мухаммад – о победе над Бернсом: «Дайте мне 8 недель и я побью Джона Джонса»