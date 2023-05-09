Ковингтон – о переносе боя с Эдвардсом: «Фанаты в Лондоне – самые страстные в мире, а Леон думает, что они недостойны увидеть титульник»

Теги UFC полусредний вес (MMA) Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон раскритиковал Леона Эдвардса за перенос их боя.

«Это отвратительно. Эти люди, эти фанаты в Лондоне – самые страстные, самые преданные фанаты, которых я когда-либо видел в своей жизни.

Я уважаю этих ребят, очень люблю Великобританию и Лондон. Эти люди просто потрясающие.

Тот факт, что Леон отказался от домашнего боя, говорит о том, что он считает англичан недостойными титульника: «О, они не получат платный турнир, пусть они смотрят турнир Fight Night».

О, Леон, думаешь, что твои люди не достойны гребанного мейн-ивента, боя за неоспоримый титул чемпиона мира в полусреднем весе?

Ты хочешь, чтобы вместо этого у них был Fight Night? Такое неуважение к своим людям просто отвратительно.

Это все равно, что я бы отказался от домашней боя в Мар-а-Лаго [резиденция Дональда Трампа]. И мне придется позвонить моему другу Дональду Трампу и сказать: «Да, Дональд, я не смогу драться на домашнем турнире и защищать свою землю», – сказал Колби Ковингтон.

Ковингтон – о планах Махачева на полусредний вес: «Его папочка Хабиб не переходил сюда, потому что здесь есть король Колби»

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