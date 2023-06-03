Ковингтон – о Макгрегоре: «У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Конору и тому, что он сделал в этом виде спорта. Он открыл двери для каждого бойца»

Колби Ковингтон заявил, что может подраться с Конором Макгрегором уже в следующем бою.

«Конор – отличный боец, он – часть истории. Нокаут Жозе Альдо за 13 секунд был одним из самых невероятных моментов, которые когда-либо случались в UFC. То, что он здесь делал, никто никогда не мог повторить. Конор – лучший шоумен и гениальный бизнесмен.

Я надеюсь, что смогу пересечься с ним и сразиться после того, как выиграю титул чемпиона мира у Леона Эдвардса. Это может быть мой следующий бой. У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Конору и тому, что он сделал в этом виде спорта. Он открыл двери для каждого бойца», – заявил второй номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон.

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