Ковингтон – о Макгрегоре: «У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Конору и тому, что он сделал в этом виде спорта. Он открыл двери для каждого бойца»

Теги UFC MMA Конор Макгрегор Колби Ковингтон Леон Эдвардс Бокс/MMA/UFC

Колби Ковингтон заявил, что может подраться с Конором Макгрегором уже в следующем бою.

«Конор – отличный боец, он – часть истории. Нокаут Жозе Альдо за 13 секунд был одним из самых невероятных моментов, которые когда-либо случались в UFC. То, что он здесь делал, никто никогда не мог повторить. Конор – лучший шоумен и гениальный бизнесмен.

Я надеюсь, что смогу пересечься с ним и сразиться после того, как выиграю титул чемпиона мира у Леона Эдвардса. Это может быть мой следующий бой. У меня нет ничего, кроме уважения и восхищения к Конору и тому, что он сделал в этом виде спорта. Он открыл двери для каждого бойца», – заявил второй номер полусреднего веса UFC Колби Ковингтон.

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1 комментарий

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Satis
По факту сказал, Конор вывел медийность бойца ЮФС на другой уровень, в этом плане к нему и близко никто не подошел
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