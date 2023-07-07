Фьюри высмеял шуточный спарринг Джонса с Адесаньей. Джон ответил

Теги UFC Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри высмеял шуточный спарринг Джона Джонса и Исраэля Адесаньи.

«Только представь, сколько ударов справа ты бы пропустил», – написал Тайсон Фьюри, отреагировав на видео спарринга между Джонсом и Адесаньей.

«У меня нет причин сомневаться в своих силах. Я могу побить любого. Просто дайте мне провести несколько месяцев в боксерском лагере.

Мне нравятся мои шансы – я смогу тебя нокаутировать», – ответил Джон Джонс.

Фьюри – о бое с Джонсом: «С чего вы взяли, что я мечтаю выйти в клетку? Это все придумал маленький засранец Роган»

Тайсон Фьюри: «Вчера я получил предложение от UFC о гибридном бое с Джоном Джонсом»

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1 комментарий

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уличный иуда
Так же они при встрече:
"Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на ссоры"
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