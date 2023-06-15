Тайсон Фьюри: «Есть идея. Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер?»

Тайсон Фьюри хочет провести сразу два боя за один вечер .

«Я слышал, что Джон Джонс хочет драться со мной. Я твой, мужик.

Есть идея. Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер? А? Вот, как сильно я ценю этих двух бомжей. Вперед, ребята», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

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