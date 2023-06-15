Тайсон Фьюри: «Есть идея. Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер?»

Теги MMA Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри хочет провести сразу два боя за один вечер .

«Я слышал, что Джон Джонс хочет драться со мной. Я твой, мужик.

Есть идея. Как насчет того, что я подерусь с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну в один вечер? А? Вот, как сильно я ценю этих двух бомжей. Вперед, ребята», – заявил чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри.

Тайсон Фьюри: «Надеюсь скоро объявить о большом бое, готовлю свои жировые складки»

Джонс хочет боксировать с Фьюри: «Был бы рад, если бы Дана Уайт устроил этот бой»

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адекватник
Аххаха :)) а вот на этот треш-бокс я бы глянул :)) Можно еще Олега Монгола третьимим :)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
уличный иуда
Ответ mqh9pzrxgf
А потом проснусь) балабол Фьюри еще тот)))
Так в боксе он обоих переработает
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OKUZ
У него, какой то фетиш походу на бомжей 🤔
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SEVEN_
Че бы дельного сказал, а то опять фантазии какие-то...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ уличный иуда
Так в боксе он обоих переработает
Ну во-первых, там не сказано о боксе) во-вторых даже в боксе он не сможет двоих в один вечер
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Адекватник
Аххаха :)) а вот на этот треш-бокс я бы глянул :)) Можно еще Олега Монгола третьимим :)
Олегу- Емельяненко сейчас прогревают)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Khairba4i
Ответ OKUZ
У него, какой то фетиш походу на бомжей 🤔
Цыган же
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий