Фьюри – о бое с Джонсом: «С чего вы взяли, что я мечтаю выйти в клетку? Это все придумал маленький засранец Роган»

Теги Тайсон Фьюри Джон Джонс Джо Роган бокс контент Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри исключил возможность проведения боя с Джоном Джонсом по правилам ММА.

«Все эти разговоры о том, что я подерусь с Джоном Джонсом в клетке – это абсолютный бред. Я чемпион мира по боксу. С чего вы взяли, что я мечтаю выйти в клетку, бороться и все такое? Я этим не занимаюсь.

Маленький засранец Джо Роган начал все это, причем на ровном месте. До этого никто и не думал о таком. Причем он говорил о схватке в запертой комнате, а не о поединке по правилам ММА или бокса.

Так что никаких разговоров о клетке не было. Этого не будет. Я предложил Джону выйти на боксерский ринг и заработать денег. Но нет ни единого шанса, что я перейду в ММА и буду валяться в октагоне», – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри.

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1 комментарий

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Перстень Уэстбрука
Как то он жёстко)Походу личные тёрки с Дэной
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