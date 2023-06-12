Джонс хочет боксировать с Фьюри: «Был бы рад, если бы Дана Уайт устроил этот бой»

Джон Джонс хочет подраться с Тайсоном Фьюри по правилам бокса.

«Был бы рад, если бы смог сделать так, чтобы этот бой с состоялся.

Я бы даже был готов боксировать с ним», – сказал чемпион в тяжелом весе .

Фрэнк Уоррен: «Все ждут большого предложения из Саудовской Аравии. Если бы речь шла о славе, то Джошуа и Усик согласились бы на бой с Фьюри»