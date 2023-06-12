Джонс хочет боксировать с Фьюри: «Был бы рад, если бы Дана Уайт устроил этот бой»

Теги тяжелый вес UFC Дана Уайт Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Бокс/MMA/UFC

Джон Джонс хочет подраться с Тайсоном Фьюри по правилам бокса.

«Был бы рад, если бы Дана Уайт смог сделать так, чтобы этот бой с Тайсоном Фьюри состоялся.

Я бы даже был готов боксировать с ним», – сказал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс.

Фрэнк Уоррен: «Все ждут большого предложения из Саудовской Аравии. Если бы речь шла о славе, то Джошуа и Усик согласились бы на бой с Фьюри»

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ollagir
«если бы Дана Уайт смог сделать так»

Бонус выбрал другую тактику нежели Нганну))
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Чигорин
Джонс может чувствовать себя в безопасности и говорить что угодно, отлично зная, что такой бой не состоится...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronaldinho Gaúcho
Бла бла бла...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вася Енотов
Был бы рад, если бы Дана устроил бой, который в реале он никогда не устроит)). Всё в порядке, вроде и смелостью козырнул и показал, что не такой бунтарь как Нганну. Ай да Джоник, ай да хитрец). Он совсем не дурень, чтобы верить в свои шансы по правилам бокса.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kanan Jarrus
очкошник и с нагану был бы рад, правда почему-то когда тот уже ушел. а так будет до конца своей туринабольной карьеры довольствоваться буллщитами с рейесами
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий