Уоррен – о возможных боях Фьюри со звездами ММА: «Тайсон готов, почему бы это не сделать сейчас?»

Теги Фрэнк Уоррен Тайсон Фьюри Джон Джонс бокс Фрэнсис Нганну Бокс/MMA/UFC

Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон Фьюри готов к боксерскому поединку против тяжеловеса ММА.

«Да, он готов к этому. Подобное мероприятие может собрать такие деньги... Зачем медлить, и слушать тех, кто советует подождать, если можно провести эти бои сейчас.

Почему бы нам не сделать это сейчас?» – сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен, отвечая на вопрос о возможных боях с Джоном Джонсом и Фрэнсисом Нганну.

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4 комментария

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Kanonir152
Фьюри против боксеров не выходит, какое mma.
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Просто Космос
Кочевники немного пережадничали. Ценность Тайсона как чемпиона , который однажды был чемпионом каждой из организаций , куда ниже, чем чемпиона абсолютного. В меньшем масштабе ситуация с Нганну.
Чуваки. Вы в паре шагов от вершины и абсолюта. И начинаете жадничать.
У негра куда хуже ситуация .
Но Фьюри на сегодня - один из. Непобежденный?
Но и его виз-а-ви так же .
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Мага осторожный
честно говоря, Тайсон уже утомил, как капризная дама
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