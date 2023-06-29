Уоррен – о возможных боях Фьюри со звездами ММА: «Тайсон готов, почему бы это не сделать сейчас?»

Фрэнк Уоррен заявил, что Тайсон Фьюри готов к боксерскому поединку против тяжеловеса ММА.

«Да, он готов к этому. Подобное мероприятие может собрать такие деньги... Зачем медлить, и слушать тех, кто советует подождать, если можно провести эти бои сейчас.

Почему бы нам не сделать это сейчас?» – сказал промоутер Тайсона Фьюри Фрэнк Уоррен, отвечая на вопрос о возможных боях с и .

Фьюри не будет драться в декабре в Саудовской Аравии. Бой с Усиком в этом году не состоится (Саймон Джордан)

Эвандер Холифилд: «Никто не может победить Фьюри! Я не знаю, как Усик планирует это сделать»