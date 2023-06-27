Чендлер все еще верит в бой, что подерется с Макгрегором в 2023-м: это невозможно из-за невхождения Конора в пул USADA

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер верит, что подерется с Конором Макгрегором до конца 2023 года.

«Считаю, что Конор вернется. Не думаю, что он хочет запятнать свое наследие, ведя всех нас за нос: участвую в Ultimate Fighter, дерусь с Майклом Чендлером, о, кстати, я не вернусь...

Он вернется. Предположительно, был дедлайн от USADA, шесть месяцев, и все такое прочее. Это не мне решать. Люди говорят об исключениях, конечно.

Мне известно лишь то, что контролирую только то, на что я могу влиять. Я также знаю, что в любом случае буду двигаться вперед.

Верю, что в ближайшие шесть месяцев подерусь с Конором, и это будет одно из самых больших событий в истории. Выйду и нокаутирую его в первых двух раундах», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

Конор Макгрегор: «Я лучший боец вне зависимости от весовой категории»

Абдель-Азиз ответил Конору: «Ты навсегда сучка Хабиба»

 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий