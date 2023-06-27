Чендлер все еще верит в бой, что подерется с Макгрегором в 2023-м: это невозможно из-за невхождения Конора в пул USADA

Майкл Чендлер верит, что подерется с Конором Макгрегором до конца 2023 года.

«Считаю, что Конор вернется. Не думаю, что он хочет запятнать свое наследие, ведя всех нас за нос: участвую в Ultimate Fighter, дерусь с Майклом Чендлером, о, кстати, я не вернусь...

Он вернется. Предположительно, был дедлайн от USADA, шесть месяцев, и все такое прочее. Это не мне решать. Люди говорят об исключениях, конечно.

Мне известно лишь то, что контролирую только то, на что я могу влиять. Я также знаю, что в любом случае буду двигаться вперед.

Верю, что в ближайшие шесть месяцев подерусь с Конором, и это будет одно из самых больших событий в истории. Выйду и нокаутирую его в первых двух раундах», – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

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