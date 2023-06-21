Соннен – о возможном срыве боя Макгрегора и Чендлера: «Это отвратительно. Конор не сделал то, что обещал»

Теги UFC MMA Чейл Соннен Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Чейл Соннен прокомментировал ситуацию вокруг боя Конора Макгрегора и Майкла Чендлера.

«Конор не вернулся в пул тестирования. Это значит, что он не сможет подраться в декабре – бой переносится на середину следующего года.

Когда мы начнем искать нового соперника для Майкла Чендлера? Нельзя лишать денег и возможности того, кто сделал все, что от него требовалось. Это неправильно.

Конор не сделал то, что обещал сделать. Он все еще не сотрудничает с USADA. Это отвратительно», – сказал бывший боец UFC Чейл Соннен.

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1 комментарий

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Kanan Jarrus
чикен в первый раз в жизни не сделал то, что обещал ☺️
что этот пернатый себе позволяет
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