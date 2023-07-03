«Майами» разорвал сделку с Конором о рекламе крио-спрея после инцидента на матче НБА

Теги происшествия Майами НБА UFC Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор лишился спонсорского контракта с «Майами» из-за скандала на матче НБА.

Как сообщает издание Page Six, «Хит» должны были заключить контракт с Макгрегором на сезон 2023/24, по которому на форму «Майами» наносился логотип крио-спрея Tidl Sports.

«Это было очень плохо для организации с кристально чистой репутацией. Не представляю, что руководство «Хит» захочет видеть нашивку Tidl Sports на своей форме – это напоминание о 24 часах ада, через которые прошел клуб», – сказал источник в разговоре с Page Six.

Напомним, что Конор Макгрегор обвиняется в изнасиловании, которое было якобы совершенно на матче финала НБА между «Майами» и «Денвером». Сторона обвинительницы утверждает, что Конору в этом помогала охрана арены «Хит».

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