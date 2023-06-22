Альварес готов заменить Конора в поединке против Чендлера: «Время трилогии»
Эдди Альварес хочет заменить Конора Макгрегора в поединке с Майклом Чендлером.
«Эй, Майкл. Ты точно не останешься без соперника, пока я дышу. Дана Уайт, ты знаешь, что нужно сделать. Время трилогии», – написал экс-чемпион UFC Эдди Альварес в соцсетях.
Бойцы встречались дважды. В 2011 году Альварес проиграл удушающим приемом в четвертом раунде, но через два года взял у Чендлера реванш, победив раздельным решением судей.
Ранее стало известно, что Макгрегор не вернулся в пул USADA, из-за чего не сможет выступить в 2023 году.
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