Чендлер прокомментировал отсутствие Конора в пуле тестирования: «Где ты прячешься, парень?»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Бокс/MMA/UFC

Майкл Чендлер прокомментировал отсутствие Конора Макгрегора в пуле USADA.

«Вы все видели новость о том, что Конор не вернулся в пул тестирования.

До 16 декабря, когда состоится последний номерной турнир этого года, осталось 179 дней.

Как это ни смешно, но сегодня представители USADA подлили масла в огонь и появились у моей двери. Где ты прячешься, парень?» – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.

Ранее стало известно, что Макгрегор не вернулся в пул USADA, из-за чего не сможет выступить в 2023 году.

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2 комментария

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pasha_t
В следственном комитете
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Kanan Jarrus
насилует баб или избивает пожилых людей
ну или просто нажирается
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