Чендлер прокомментировал отсутствие Конора в пуле тестирования: «Где ты прячешься, парень?»
Майкл Чендлер прокомментировал отсутствие Конора Макгрегора в пуле USADA.
«Вы все видели новость о том, что Конор не вернулся в пул тестирования.
До 16 декабря, когда состоится последний номерной турнир этого года, осталось 179 дней.
Как это ни смешно, но сегодня представители USADA подлили масла в огонь и появились у моей двери. Где ты прячешься, парень?» – сказал легковес UFC Майкл Чендлер.
Ранее стало известно, что Макгрегор не вернулся в пул USADA, из-за чего не сможет выступить в 2023 году.
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ну или просто нажирается